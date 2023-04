A Filottrano, l’installazione che “respira” di Michele Penna - Password Magazine

FILOTTRANO – “Per l’ossigeno premere il pulsante” (for oxygen push the button) è quanto si legge sull’opera installata lo scorso 6 aprile su un albero dei giardini pubblici di Filottrano, firmata dall’artista Michele Penna. L’installazione, progetto di street-art partito da Milano due anni fa, è una provocazione per far riflettere su inquinamento e riciclo.

“Ho realizzato un simbolico pulsante”, spiega l’artista, “che è un catalizzatore d’attenzione e l’ho applicato sul tronco degli alberi, come se a mio comando potesse generare più ossigeno. Il contrasto tra l’elemento naturale e quello elettronico attira l’attenzione dei passanti”.

L’arte di Michele Penna ha un’impronta che riguarda strettamente l’ambiente. Recupera infatti materiali elettronici e meccanici dando loro una nuova vita. Non dare per scontato l’ossigeno che respiri è lo slogan di questa performance. Le prime cento installazioni sono state applicate a Milano, presso le cinque sonde dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa). A distanza di due anni ne sono rimaste solo un paio, altre sono state rubate o danneggiate. “Il messaggio però è passato”, ci tiene a sottolineare l’artista, “Ho inserito sul lato un QR-code che rimanda a un video dove spiego il significato dell’opera. Ad oggi ha superato le 1730 visualizzazioni”.

Prima di arrivare a Filottrano, i pezzi unici di Oxygen sono stati esposti a Ischia (circa 20 in occasione dello Street Art International Festival), Brescia (5 opere), Triuggio, in Brianza (3 opere). Un’installazione è anche a Stoccolma, presso il campus universitario della città. “È stato bello ricevere numerosi selfie da molte persone, ritratte davanti alle mie opere nelle varie città”, annota Penna.

L’Amministrazione Comunale di Filottrano ha accolto il dono dell’artista, anche tramite la mediazione del filottranese Simone Sanseverinati. Una collaborazione che auspica ad un proseguo, come afferma lo street-artist: “Mi piacerebbe avere la possibilità di portare ancora la mia arte nelle Marche, mostrando anche in questo territorio cosa si può realizzare col recupero dei materiali”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri