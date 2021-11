Carabinieri, week end di controlli in strada e su movida e 'Green pass' | Password Magazine

JESI – Circa 400 persone e 270 veicoli controllati nel week end dai carabinieri della Compagnia di Jesi. Sono stati denunciati cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza e uno perché al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’età dei denunciati si aggira mediamente sui 40 anni e sono tutti del luogo. Per accertare il rispetto delle disposizioni governative in materia di Covid-19, sono state effettuate anche verifiche a locali notturni, ristoranti, bar e altre strutture con accesso al pubblico, circa la gestione, da parte dei datori di lavori dei controlli del “Green pass”. Nessuna violazione è stata riscontrata.