Insalata primavera con un tocco esotico | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Siamo reduci dalla breve quanto tradizionale e impegnativa maratona culinaria pasquale!

Cominciamo a sentire aria di primavera e voglia di indossare qualcosa di leggero e colorato che metta in evidenza la nostra silhouette!

Ecco allora che anche in cucina si ha voglia di preparare qualcosa di fresco, colorato, gustoso e … originale.

A me è successo così e dunque ora vi propongo un piatto semplice che può essere consumato come pranzo o come cena perché nutrizionalmente corretto e completo.

La base è una insalata che si impreziosisce di salmone e croccanti pezzettini di pane.

Ci siamo … partiamo dagli …

INGREDIENTI 150g pane (anche pane senza glutine ai semi) 1 mango 1 avocado 70g di insalata (oppure 50g di rucola) 100g salmone affumicato DRESSING 2 cucchiai di miele liquido 4 cucchiai di succo di arancia 3 cucchiai di olio di oliva 4 cucchiai di aceto di mele ½ cucchiaino di sale Pepe di Cayenna

Tagliate il pane a cubetti di circa 1 cm3 e tostarli al forno su carta da forno.

Dopo aver pulito e sbucciato sia il mango che l’avocado, tagliate la polpa a striscioline.

Nel frattempo

Mescolare miele con succo d’arancia

Unire olio e aceto e infine sale e pepe di Cayenna

Accomodate nel piatto il salmone affumicato, la rucola, il mango, l’avocado e guarnite con crostini dorati di pane. Condite con la salsa precedentemente preparata e …

Servite&Gustate!

