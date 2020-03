Jesi, agente di Polizia locale positivo al coronavirus

JESI – Un agente di Polizia Locale in forza al Comando di Jesi è risultato positivo al Coronavirus. L’agente, residente in altro Comune, era rientrato al lavoro ad inizio settimana dopo alcuni giorni di assenza. Ha effettuato il tampone nella giornata di ieri, mentre era in servizio per regolamentare un’attività degli operatori sanitari programmata nella nostra città proprio per l’emergenza Covid-19.

Appresa oggi la notizia, gli ambienti del Comando, posti al piano terra ella residenza municipale di Piazza Indipendenza, sono stati sanificati da una ditta specializzata. Sanificati anche i veicoli e la strumentazione utilizzata per l’attività di servizio.

Si ricorda che la sede del Comando, al pari di tutti gli uffici comunali, sono chiusi al pubblico ormai da diversi giorni.

Della questione sono state informate le autorità competenti, a partire da quelle sanitarie, e si sono scrupolosamente seguiti i protocolli previsti dalla normativa. Sono in corso ulteriori approfondimenti sanitari per gli eventuali adempimenti previsti.