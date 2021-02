Jesi cento candeline per Giuseppina: gli auguri del sindaco | Password Magazine

JESI -Tanti auguri a Giuseppina Capitani che oggi compie 100 anni.

A farle visita stamattina, nella sua abitazione di via Ancona, il sindaco Massimo Bacci: «Nubile, di una lucidità disarmante e una vita a servizio degli altri come governante». Durante l’incontro con la centenaria, c’è stato il tempo per ascoltarne il vissuto e i ricordi: «Mi ha svelato un originale aneddoto – ha detto il sindaco – da piccola, ha infilato una cordicella in un anello e, tenendo la cordicella per i due capi, lo ha fatto dondolare in un bicchiere, contando i rintocchi sul vetro e immaginando che ogni rintocco avrebbe significato un anno di vita per lei. Dopo un centinaio di rintocchi, ritenendo esagerato il numero degli anni, si è fermata. Non oso provarci!».