Jesi, firmato protocollo d’intesa tra Comune e Università di Camerino - Password Magazine

JESI – Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ed il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari hanno firmato sabato mattina il protocollo di intesa e collaborazione che vedrà i due Enti uniti nella promozione e nello sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca in settori di rilevante interesse comune. All’incontro, oltre agli assessori ai lavori pubblici e urbanistica Valeria Melappioni e alla cultura Luca Brecciaroli, ha preso parte anche il prof. Graziano Leoni, il nostro concittadino che dal prossimo novembre assumerà la carica di rettore del prestigioso ateneo camerte.

Gli ambiti in cui la collaborazione tra Comune di Jesi e Università di Camerino potrà essere sviluppata sono molteplici e saranno di volta in volta individuati di comune accordo. Tra i più rilevanti vi sono quelli sulla gestione e valorizzazione del territorio, in ordine agli aspetti sia urbanistici che ambientali, e sulle tematiche di ordine sociale ed economico. Prevista anche la possibilità di creare eventi formativi congiunti, con particolare riguardo verso i giovani. Non meno importante la sinergia per la partecipazione a specifici bandi pubblici.

“Con questo accordo – ha evidenziato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – l’Università di Camerino diventa partner della città e le sue competenze potranno esserci di grande supporto nelle scelte che si andranno a compiere, anche in considerazione degli scenari che abbiamo di fronte, penso, uno per tutti, ai cambiamenti climatici ed al ruolo che gli enti locali possono e devono svolgere in questa prospettiva nelle scelte sociali, urbanistiche ed ambientale”.