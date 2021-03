Jesi, in troppi nel negozio: Polizia sanziona e chiude l'attività | Password Magazine

JESI – In troppi all’interno dell’esercizio commerciale, la Polizia ne dispone lo chiusura. Accade a Jesi, nell’ambito dei servizi disposti dal Commissariato PS di Jesi, agli ordini dal Dirigente Mario Sica, sul territorio di competenza, volti a garantire l’osservanza delle misure vigenti in materia in materia di contrasto al diffondersi del covid-19.

Le unità di Polizia, durante i controlli, hanno rilevato a carico del titolare di un esercizio commerciale inosservanze che hanno determinato l’applicazione di sanzioni amministrative concernenti tra l’altro la chiusura temporanea dell’attività. In occasione del controllo degli agenti, infatti era presente all’interno del negozio il doppio delle persone previste dall’ apposito cartello, ben evidente in corrispondenza dell’ingresso, e quindi non vi erano le condizioni per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti. Essendo già stata contestata nei mesi scorsi una condotta analoga a carico dello stesso esercente, sarà avviata la procedura finalizzata all’applicazione delle misure previste in caso di reiterazione.