Riparte il Museo Federico II tra laboratori e iniziative per ragazzi e adulti | Password Magazine

JESI – Dal 1° febbraio anche il museo Federico II Stupor Mundi riapre grazie alle normative regionali e nazionali.

I nostri orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì aperture al mattino dalle 9 alle 13 su prenotazione. Il giovedì e il venerdì apertura anche nel pomeriggio dalle 16 alle 21.

«Siamo inoltre disponibili ad assecondare eventuali richieste di aperture al di fuori degli orari indicati a chi ne palesasse la necessità e quindi concordasse una prenotazione con il nostro personale – fa sapere lo staff – Oltre alle aperture canoniche lo Stupor Mundi prevede anche un fitto calendario di attività museali pensate per assecondare le esigenze di tutti, nel pieno rispetto delle normative vigenti».

Le attività proposte per le famiglie avranno luogo il giovedì e il venerdì pomeriggio e saranno diversificate. Nel pieno rispetto delle normative in vigore il numero dei partecipanti è molto ristretto e per questo motivo sono previsti due turni in ogni giornata, uno dalle 16.30 alle 17.30 e l’altro dalle 18.00 alle 19.00.

Giovedì 4 e Venerdì 5 febbraio si svolgerà l’attività «Monaco, Regina e Giullare: chi vuoi diventare? Questi e altri personaggi da scoprire e costruire insieme», un laboratorio incentrato sul Carnevale, festività molto antica che veniva rispettate e festeggiata anche in epoca medievale che permetterà ai ragazzi di indossare la maschera del personaggio preferito, realizzando una maschera e creando una propria carta d’identità.

Giovedì 11 e Venerdì 12 febbraio verrà effettuata l’attività «Costruiamo amore. Laboratorio alla scoperta dei simboli di San Valentino». Il tema dell’amore fu un argomento molto caro all’imperatore, infatti vi dedicò molte poesie, e lo è anche per noi del museo. Questo laboratorio verterà sulla realizzazione dei simboli dell’amore, spiegandoli anche attraverso la storia e le leggende attorno alla figura di San Valentino, e verrà infine creato un bigliettino luminoso da dedicare a chi più si ama.

Giovedì 18 e giovedì 25 febbraio il museo Federico II propone l’attività «Scriptoria Moderno. Principi

basici di robotica e di scrittura medievale». La tecnologia e l’innovazione sono entrati a far parte della nostra

quotidianità e anche del mondo culturale, il museo Federico II ne è un esempio. I ragazzi si cimenteranno nella scrittura amanuense scoprendone i limiti e le difficoltà e arriveranno alla stampa in questo viaggio tra piume, inchiostro, caratteri e robot.

Venerdì 19 e 26 febbraio, inoltre, il Museo promuove l’attività «Coloriamo con le spezie. Alla scoperta di

antiche tecniche di colorazione: tintura, acquarello e pittura a olio». Con questo laboratorio si vuol mostrare ai ragazzi diverse tecniche pittoriche partendo da materie prime che possono facilmente reperire anche all’interno delle proprie case: le spezie! A partire da queste realizzeranno disegni utilizzando le differenti

tecniche dell’acquerello e della pittura a olio. Parte del laboratorio verrà riservata alla tecnica della tintura, lavoro molto importante in epoca medievale che fece la fortuna di molte famiglie oggi ritenute importanti (fra queste la famiglia Rucellai).

Il museo Federico II Stupor Mundi propone, inoltre, iniziative indirizzate anche ai più grandi.

Giovedì 4 e giovedì 11 febbraio dalle ore 19 alle 20 e dalle ore 20 alle ore 21 in

previsione della festività di San Valentino il museo propone «Letture poetiche tra Scuola siciliana e

amor cortese». Parlando dell’amore non si può certo dimenticare il sommo poeta di cui molto si parla in questo periodo, Dante Alighieri, padre della nostra lingua e grande poeta dell’amore cortese. Di questi e di altri autori si

parlerà e si leggerà in queste visite guidate all’interno delle sale museali dello Stupor Mundi.

Altra iniziativa rivolta a chiunque abbia il piacere di partecipare si svolgerà tutti i venerdì sera del mese di febbraio dalle 19 alle 20 circa.

Si tratta di «Cluedo alla corte di Federico II. Indagini sul delitto al castello». Il famoso gioco da tavola diventa fisico: la plancia di gioco saranno le sale del museo e un intero piano verrà dedicato ai giocatori che diventeranno loro stessi personaggi della corte federiciana alla scoperta dell’assassino, dell’arma e del luogo in cui è

avvenuto l’omicidio. Ogni partecipante verrà dotato di un proprio kit di gioco e un operatore

museale ne controllerà lo svolgimento e il rispetto del distanziamento sociale.

Le attività per le famiglie hanno un costo di 10€ per la coppia adulto\bambino, eventuali ulteriori iscritti (bambini o adulti) pagheranno 5€ cadauno.

La visita guidata tematica con letture di poesie ha un costo di 10€ a persona con emissione della Tessera Amico del Museo, con la quale è incluso un ingresso al museo da effettuarsi nel giorno che ritengono più opportuno, e altre agevolazioni e scontistiche.

Per chi è già possessore della suddetta il costo è di 5€. Il “Cluedo alla corte di Federico II” ha un costo di 10€ a partecipante.