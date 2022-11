Jesi, incidente sul ponte San Carlo: tre feriti in ospedale - Password Magazine

JESI – Finisce con l’auto contro una delle barriere del Ponte San Carlo, di rientro da una festa. È ricoverata in prognosi riservata una ragazza di 19 anni che, questa mattina intorno alle 7, si è schiantata contro il newjersay che restringe il passaggio sul viadotto di via Marconi.

Per cause in corso di accertamento, la giovane avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 308 mentre viaggiava in compagnia di altre due persone in direzione Minonna, di rientro dopo una festa trascorsa con gli amici.

Nell’impatto ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto polizia, carabinieri e operatori del 118.

Estratta dall’abitacolo, la 19enne è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Ora è ricoverata in prognosi riservata. Per gli altri due invece trasporto al Carlo Urbani di Jesi. Non sono gravi.