Storie da musei, archivi e biblioteche | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Che succede quando un gruppo di scrittori e fotografi si incontrano in un museo, un archivio o una biblioteca per raccontarne in quattro ore le peculiarità e scovarne i tesori nascosti? Di certo si tratterà di un meraviglioso viaggio al centro di un mondo tutto da scoprire, anche se ci appartiene già.

Il comune di Morro d’Alba, il 13 e il 14 novembre 2021, ospita una tappa della decima edizione del concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche”, proposto da Regione Marche, MAB (Musei Archivi Biblioteche), Racconti di città e Streetlib. Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura, fotografia e video.

Gli elaborati racconteranno le istituzioni culturali e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema della “scoperta”.

Nella tappa di Morro d’Alba, i partecipanti potranno avventurarsi fra le sale del museo Utensilia, ospitato nei sotterranei del castello, attraversare il Camminamento di ronda La Scarpa, un Museo a cielo aperto nel borgo, potranno muoversi all’interno dell’Auditorium Santa Teleucania, una chiesa sconsacrata del 1670 e ovviamente nella biblioteca comunale in un appassionante tour per ricostruire un’immagine dei nostri istituti culturali che vada al di là di ogni stereotipo.

Il concorso è suddiviso in due sezioni (è possibile partecipare ad entrambe):

– Fotografia/podcast video. Due sessioni per il concorso fotografico sabato 13 e domenica 14, dalle 9 alle 13.

– Scrittura. Il concorso letterario si svolgerà in una sola sessione sabato 13 dalle 14,30 alle 18.30, presso la Sala Consiliare-Pinacoteca. Potranno partecipare tutti gli interessati e appassionati di scrittura ma sarà anche l’atto conclusivo del Laboratorio di scrittura creativa che si è svolto nel mese di settembre e ottobre a Morro d’Alba, guidato dallo scrittore Alessandro Morbidelli. L’autore sarà anche il Presidente della giuria per la valutazione degli elaborati che saranno prodotti nella tappa morrese.

Per partecipare leggi il Regolamento, quindi prenota la tua partecipazione chiamando il numero 328 5487491 (Assessorato Cultura) e inviando la scheda di iscrizione a comune@comune.morrodalba.an.it .

L’adesione è gratuita. I primi due classificati della tappa di Morro d’Alba (scrittura/fotografia e podcast) verranno premiati con la pubblicazione dei loro elaborati in un’antologia eBook attraverso la piattaforma StreetLib, e anche con premi offerti da StreetLib, consistenti in buoni sconto da spendere sull’e-commerce dei servizi editoriali readybooks.io di proprietà di StreetLib (realizzazione copertina, correzione bozze, editing, conversione in EPUB, impaginazione in PDF pronto stampa, etc.). Verrà aggiunto anche un premio offerto dal Comune di Morro d’Alba. Inoltre i vincitori assoluti regionali si aggiudicheranno eReader offerti da MAB Marche, oltre alla pubblicazione con StreetLib e ai buoni StreetLib suddetti.

Nel pomeriggio di sabato 13 ottobre, dalle 18.30, presso l’Auditorium Santa Teleucania, la Dott.ssa Chiara Langianese esporrà il suo lavoro di ricerca condotto sui musei della tradizione produttiva locale, concentrandosi sul caso di studio del Museo Utensilia di Morro d’Alba. Un altro modo per scoprire le potenzialità degli istituti culturali del nostro territorio.

Per informazioni 328 5487491 (Assessorato Cultura Comune di Morro d’Alba).