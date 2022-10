Luce e gas, rincari da paura: «Bollette condominiali anche da 8 mila euro». Intervista a Cinzia Gismondi (ANAMMI) - Password Magazine

JESI – «Rincari luce e gas, bollette condominiali anche da 8 mila euro: più del triplo rispetto allo scorso anno». A parlare è Cinzia Gismondi, titolare di Adriatica Condomini e referente territoriale ANAMMI, Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili. «I costi sempre più alti dell’energia pesano inoltre sulla nostra attività e sul lavoro dei professionisti».

Bollette che fanno paura e che, purtroppo, non sono uno scherzo di Halloween.

Da amministratore di condominio, qual è la situazione delle famiglie?

«Da tempo per le situazioni contingenti che hanno colpito il nostro Paese, comportando un clima di incertezza, noi amministratori abbiamo dovuto fare i conti con una grande difficoltà di relazione. Difficoltà non solo verso di noi, quali professionisti ma piuttostra tra condomini. Ansie, insoddisfazioni, polemiche e frustrazioni sono la parte che emerge di un iceberbg che oggi possiamo chiamare paura di vivere il presente e difficoltà di progettare il futuro».

L’amministratore di condominio è una figura di riferimento per le famiglie, stanno arrivando lamentele o richieste di aiuto in questi giorni?

«Oggi davvero il nostro ruolo acquista la connotazione di supporto sociale. Non puoi fare a meno di sentirti coinvolto da quanto accade e di partecipare alla necessità di ascolto che si trova tra i condomini. Spesso passiamo molto ad ascoltare, a partecipare. L’abbiamo fatto anche in pieno covid, per il Comune raccoglievamo le liste della spesa dei cittadini e le distribuivamo ai supermercati o farmacie. Poi la Protezione civile provvedeva alla consegna. Una grande occasione di sentrici utili e di cui ancora ringraziamo!».

In qualità di referente per l’associazione nazionale amministratori di condominio, come state affrontando questa nuova emergenza?

«Per ora le associazioni stanno concertando con il governo e stipulando accordi di rientro con gestori»..



E dal punto di vista di amministratore, che iniziative avete messo in atto?

«Grazie all’esperienza del volontariato, svolta durante il covid, abbiamo avuto la fiducia di molti esercizi commerciali che, insieme ad altri, si sono uniti a noi intorno a un’idea: una card destinata ai nostri condomini che abbassa con percentuali di sconto molti costi tra alimentari e servizi. Siamo davvero grati per gli amici commercianti e artigiani, nonché professionisti che ci hanno aiutato in questo progetto. Tutti consapevoli che insieme, anche con poco, si può fare qualcosa per aiutarsi in questo particolare momento. Inoltre stiamo lavorando alla costituzione di gruppi di auto-aiuto tra condomini, cercando di far rinascere quel sentimento di solidarietà che era vivace nelle scale dei condomini».

Quali consigli per l’inverno state dando ai vostri condomini?

«Innanzitutto diventa prioritario concludere con la società fornitrice di energia accordi per sanare eventuali debiti pregressi, anche con apposito piano di rientro. Questo renderà più semplice sottoscrivere il proseguo della fornitura; Consiglio inoltre di dotarsi di un fondo cassa condominiale: la minore disponibilità di energia impone massima puntualità nei pagamenti e si rischia di mettere a rischio, anche per una sola morosità, l’approvvigionamento; Per quanto riguarda il riscaldamento, ridurre a 4 ore l’accensione: un consiglio, non un obbligo, da calibrare a seconda delle situazioni; Adriatica Condomini resta a disposizione dei condomini per divulgare e spiegare con precisione le raccomandazioni sul risparmio energetico, anche attraverso apposite assemblee se necessario».

Come vedi il futuro?

«Sono positiva di natura…credo nelle persone e nella capacità di inventarsi e reinventarsi. Certo non sarà facile, sarà dura soprattutto per i fragili ma insieme riusciremo, ne sono certa».