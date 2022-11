Jesi: «Natale più sobrio per il risparmio energetico: una scelta di responsabilità» - Password Magazine

JESI – Sarà un Natale con luminarie natalizie più sobrie e un limitato orario di accensione. Per Jesi in Comune, gruppo politico alla maggioranza, è «una scelta di consapevolezza e responsabilità» quella presa dall’Amministrazione comunale.

«La crescente e speculativa crisi energetica sta mettendo in ginocchio famiglie, imprese, associazioni ed enti locali, tra cui il Comune – si legge in un post pubblicato sui social dal gruppo -. Stiamo attraversando un momento di grande difficoltà e quello che dovrà affrontare le casse comunali non è un aumento di poche centinaia di euro: 1.450.000 euro la previsione nel secondo semestre del 2022 e 2.500.000 euro la previsione per il 2023.

È perciò in questo contesto di consapevolezza che condividiamo fortemente la scelta del Comune di adottare delle luminarie natalizie più sobrie e di ridurre il loro orario di accensione.

Vivere un Natale più moderato e meno illuminato è una scelta di responsabilità e di esempio nei confronti di tutte le cittadine e tutti i cittadini.

Siamo anche consapevoli che non sarà questa scelta, come qualsiasi altra decisione a livello locale, a risolvere il problema energetico e del caro bollette, ed è per questo che ribadiamo la nostra pressione verso il Governo per trovare delle soluzioni. Noi una l’abbiamo già ribadita nell’ultimo consiglio comunale: tassare al 100% gli extra profitti delle compagnie energetiche».