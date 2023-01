Calcio femminile, insulti razzisti nei confronti di una giocatrice nigeriana. Lo sdegno del sindaco Fiordelmondo - Password Magazine

JESI – Insulti razzisti allo stadio nei confronti di una giocatrice di colore durante la partita di calcio femminile tra il Vicenza e la Jesina Calcio. La partita di serie C si è disputata sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentinae e ha visto trionfare la squadra padrona di casa per 2-1.

Al 38esimo minuto di gioco, nei confronti di una giocatrice vicentina, Rafiat Folakemi Sule, 22enne di origini nigeriane, sono volate parole pesanti a sfondo razzista.

«Esprimo lo sdegno mio personale e di tutta la comunità di Jesi verso le gravi frasi a sfondo razzista pronunciate, nel corso di una partita di calcio femminile tra il Vicenza e la Jesina, contro una giocatrice di colore della squadra veneta». Parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha chiamato il presidente della Jesina calcio femminile condividendo la censura totale contro qualsiasi comportamento che lede la dignità umana a causa del colore della pelle. «I protagonisti di questo odioso comportamento non sono di Jesi – ha continuato il primo cittadino – purtuttavia la loro azione, per la inevitabile evidenza a livello nazionale, rischia di creare una pessima immagine per la nostra città che, viceversa, per storia, cultura e tradizione, si è sempre distinta per inclusione e solidarietà. Che sia questa spiacevolissima vicenda di monito per riflettere seriamente sui valori dello sport, della convivenza civile e del rispetto di qualunque persona. Alla giovane calciatrice vittima delle offese la nostra forte vicinanza».