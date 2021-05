Jesi, quartiere ebraico medievale: installata la cartellonistica | Password Magazine

JESI – Installata la cartellonistica culturale e turistica che segnala nel cuore del centro storico jesino l’ingresso nel quartiere ebraico. L’intervento nasce da una mozione, votata dall’unanimità dal Consiglio comunale, del consigliere comunale Matteo Baleani (Jesiamo) che, nel 2017, aveva proposto all’Amministrazione comunale di realizzare «tre cartelli, da posizionare nei tre antichi ingressi per segnalare la presenza del quartiere ebraico e, successivamente, di tenere questo quartiere in considerazione durante la realizzazione di cartine turistiche o percorsi turistici, inserendo, se possibile, il restauro di alcune sue parti». L’interesse cittadino per l’antico quartiere medievale nasce dai recenti studi di Maria Cristina Zanotti e Giancarlo Goffi , resi noti attraverso visite guidate e convegni, che ne hanno riportato alla luce aspetti e curiosità come l’ingresso in via Fiorenzuola di un’antica sinagoga ancora ben conservato.

Rientrano del progetto di valorizzazione del quartiere anche i lavori di restyling del vicolo e della piazzetta di via Fiorenzuola.

Gli interventi saranno finalizzati a migliorare l’accessibilità dei luoghi, dato che «la pavimentazione risulta essere in pessimo stato di conservazione con molte zone prive di materiale» si legge nel progetto. «L’intervento prevede il ripristino delle pavimentazioni in selciato, acciottolato e cotto site in vicolo ed in piazzetta Fiorenzuola» adoperando «materiale simile a quello già presente». Per il risanamento, lo stanziamento complessivo è di oltre 170 mila euro.