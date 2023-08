Portacenere contro abbandono di mozziconi - Password Magazine

JESI – Quattrocento posacenere portatili verranno regalati ai clienti dello Chalet dei Giardini Lo sBARello e ai fumatori che frequentano il parco, per sensibilizzare contro la brutta abitudine di gettare per terra i mozziconi. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’attività commerciale Lo sBARello e l’associazione ambientalista no-profit JesiClean, sarà lanciata il 2 settembre ai giardini, quando, presso il banchetto di JesiClean, verrà spiegata l’importanza dell’azione preventiva e saranno donati i primi posacenere. A seguire, un’altra giornata ad aprile per inaugurare la stagione estiva.

“Già dall’anno scorso abbiamo visto che il problema delle cicche di sigarette era molto grave e volevamo lanciare un chiaro messaggio” annota Matteo Montesi, titolare dello Chalet. “Spesso i posacenere posti sui tavoli vengono rotti o restano inutilizzati e i mozziconi sono abbandonati in tutto il parco, soprattutto sotto le panchine. Speriamo si crei un effetto-contagio, che ragazzi e cittadini evitino non solo di sporcare bar e giardini, ma si sensibilizzino anche alla pulizia e alla salvaguardia del pianeta”.

Non si tratta della prima esperienza di reciproco aiuto tra JesiClean e sBARello, i due enti infatti, condividendo comuni obiettivi, si sono già occupati della pulizia del parco e della fontana (ne abbiamo parlato qui). “Siamo contenti che venga rinnovata la collaborazione” sottolinea Giacomo Mosca, segretario di JesiClean, “abbiamo investito, in termini economici e di energie, in questi posacenere tascabili inodore e ignifughi. Rimarranno a disposizione del bar senza scopo di lucro, anche se chi vuole può comunque lasciare un’offerta”.

I posacenere, in assenza di ossigeno all’interno del sacchetto, fanno sì che la sigaretta si spenga automaticamente non appena viene chiusa all’interno e possono contenere fino a una decina di mozziconi. “Sono di semplice utilizzo e, una volta svuotati, possono essere riutilizzati per tutta la città”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei. “È un vero e proprio cambiamento di paradigma che vuole risvegliare la coscienza civica dei fumatori. Spesso nel comune sentire il mozzicone non è un vero e proprio rifiuto, gettare a terra una sigaretta è generalmente più accettato, ad esempio, di abbandonare una bottiglietta di plastica. Sono piccoli gesti che necessiteranno di tempo per entrare nelle abitudini delle persone, ma è un ottimo inizio. Un plauso a sBARello e JesiClean, da una loro semplice chiacchierata è nata questa bellissima iniziativa per tutti”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri