Rotary Club di Jesi dona mascherine FFP2 allo IOM | Password Magazine

JESI – Il 19 giugno a nome dei soci del Rotary club di Jesi il Presidente Mauro Ragaini ed il vice Presidente Emanuele Zannini si sono incontrati con la Presidente dello IOM di Jesi e Vallesina Anna Maria Quaglieri per esprimere vivo apprezzamento per il servizio efficente e premuroso reso ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Nell’occasione sono state donate per decisione del Consiglio Direttivo del Club 450 mascherine FFP2 destinate agli operatori per prevenire i contagi da coronavirus Covid-19. La presidente Quaglieri ha molto apprezzato la donazione delle mascherine particolarmente utili ed ha ringraziato anche per la vicinanza e solidarieta’ del Rotary Club di Jesi.