Carlo Urbani, chiuso il reparto di Terapia Intensiva 2

JESI – Chiuso oggi il reparto di terapia intensiva 2 dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sono rimasti 2 i pazienti in rianimazione, 10 quelli in area non intensiva. Ben altri numeri rispetto a più di un mese fa quando i malati covid erano oltre 100 e le terapie intensive erano piene. Alcuni sanitari si sono lasciati immortalare in uno scatto, tenendo in mano un cartello: Terapia Intensiva 2 Chiusa. E ora continuate a fare i bravi.

«Oggi 10 maggio 2020 abbiamo chiuso la terapia intensiva 2 dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi – fa sapere uno di loro -. Un ringraziamento al Direttore, ai dirigenti medici, al personale infermieristico e di supporto. Un grazie a tutti gli jesini che hanno fatto sentire la loro vicinanza e che hanno creduto al nostro lavoro. Grazie a tutti e ricordare di fare i bravi. L’Italia è un grande paese e come scrissi qualche tempo fa non ci faremo mettere in ginocchio da nessuno».