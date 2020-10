Lascia un biglietto e poi si toglie la vita | Password Magazine

JESI- Trovato morto nella sua abitazione, in una via in prossimità del centro storico, un uomo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le ore 16.

L’ uomo, un sessantenne, avrebbe atteso un momento in cui era solo in casa per compiere l’estremo gesto.

Al loro ritorno, i familiari hanno fatto la tragica scoperta. Subito sono stati chiamati i soccorsi, purtroppo inutili.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 insieme a carabinieri e vigili del Fuoco, che hanno rinvenuto anche un biglietto lasciato dall’uomo per la famiglia. Il contenuto è riservato, non sono noti i motivi del gesto. Di certo, una vicenda dolorosa che aggiunge sofferenza in questo periodo così difficile.