Lascito Morosetti, comitato per il referendum fa ricorso al Tar e lancia raccolti fondi | Password Magazine

JESI – Ricorso al Tar e raccolta fondi per le spese legali. Il comitato promotore del referendum contro il lascito Morosetti chiede sostegno delle persone che hanno firmato la petizione: «Gli approfondimenti legali che abbiamo fatto ci hanno motivato a depositare il ricorso al Tar sulla decisione dei Garanti di non accettare il referendum in merito allo spostamento della fontana – fa sapere il comitato -. Contestualmente faremo partire una raccolta fondi per sostenere le spese legali: sarà possibile donare attraverso la rete sulla piattaforma di crowdfunding più importante del nostro paese (Produzioni dal basso), dove sono indicati con precisione tutte le motivazioni del comitato, o dal salvadanaio creato sul nostro conto PayPal».

Le offerte libere saranno raccolte anche presso i banchetti che #piazzalibera organizza ogni sabato e domenica, per tutto il mese di marzo, sul corso Matteotti (lato BNL), il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 16 alle 20.