Le Marche tornano 'Gialle', Acquaroli: «Raccomando la massima attenzione» | Password Magazine

REGIONE – Le Marche da oggi sono di nuovo zona gialla. Si potrà tornare a spostarsi tra comuni, riaprono i bar e i ristoranti con obbligo di chiusura dalle 18. Resta ovviamente il coprifuoco a partire dalle 22. Centri commerciali restano chiusi nei festivi e prefestivi.

Questo fino al 21 dicembre, quando scatteranno le nuove misure del Dpcm del 3 dicembre con provvedimenti fino festività e, in particolare, obbligo di spostamento tra Regioni (anche se dello stesso colore), divieto di lasciare il comune di residenza nei giorni 25, 26 e 1° gennaio, coprifuoco dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio.

«Oggi finalmente si potrà tornare a fruire di luoghi e servizi che per qualche settimana sono stati inaccessibili – sono le parole del Governatore Francesco Acquaroli -. Raccomando la massima attenzione, perché ciò che faremo da oggi fino al prossimo sabato sarà quello su cui saremo valutati e che stabilirà se, in base alle regole del vigente DPCM, la settimana di Natale saremo gialli, arancioni o rossi. Dobbiamo esserne consapevoli e cercare quindi di evitare tutti i comportamenti che possono essere occasioni di contagio o di focolai. Fatta questa pesante ma doverosa raccomandazione, vi auguro di trascorrere una felice Domenica».

I positivi sono 443 nel percorso nuove diagnosi (82 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 92 in provincia di Pesaro-Urbino, 63 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 34 da fuori regione).