Maiolati, festa per la centenaria Maria Giannoni | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Gli auguri e i complimenti per il traguardo raggiunto da parte di tutta la comunità di Maiolati Spontini. Sono i sentimenti espressi dal sindaco Tiziano Consoli, a nome di tutta la cittadinanza, alla signora Maria Giannoni, che domenica (29 giugno) ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Con la sua numerosa famiglia, anche il primo cittadino ha voluto renderle omaggio ed esserle vicino in questo importante compleanno. Nata a Polverigi il 29 giugno 1920, quarta di cinque figli, a tre anni ha perso la mamma ed è stata affidata, insieme al suo fratello più piccolo, alla zia materna che abitava ad Osimo. Suo padre dopo la prematura morte della moglie, partì per l’America con uno dei suoi figli in cerca di fortuna. Maria ricorda un’infanzia molto dura, tra lavoro dei campi e i pascoli. Si è sposata nel 1941 con Dante Capitani che, subito dopo il matrimonio, è partito per la guerra, Di lui non ha avuto più notizie fino al termine del conflitto, quando finalmente è tornato a casa. Nel 1946 è nata la prima dei sei figli, Graziella, a cui sono seguiti Marino, Rosa (deceduta), Aldesio, Antonietta, Fabio. Con la sua famiglia è vissuta sempre in campagna, trasferendosi da Osimo a Monte Roberto, poi a Castelplanio e infine, oltre 40 anni fa, a Moie, dove tuttora vive con i due figli Aldesio e Fabio.

Nel 1987 morì improvvisamente suo marito all’età di 72 anni. Ha avuto in passato diversi problemi di salute, tra cui circa 36 anni fa un brutto male. La sua tenacia, una fibra forte, l’affetto dei suoi cari e la fede l’hanno sorretta e aiutata a superare tutte le difficoltà. Maria, oggi, ha una memoria viva della sua vita e degli avvenimenti, è ancora attiva, prega molto ma non ama stare in casa e, ogni volta che è possibile, i figli la portano in campagna dove ritrova il suo passato e i momenti felici della sua vita. È molto orgogliosa della sua grande famiglia, che comprende, con i cinque figli, nuore e generi, gli otto nipoti Marika, Daniele, Samuele, Tiziano, Barbara, Deborah, Maila e Cristiano con le loro famiglie e i nove pronipoti, di cui il più grande ha 30 anni e il più piccolo un anno e mezzo.