JESI – Paura sulla SS76 nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.15, per un uomo di 66 anni che ha avvertito un malore al volante. Mentre procedeva in direzione Ancona, è per fortuna riuscito a fermarsi presso un’area di servizio, in prossimità dello svincolo per l’Interporto, per chiamare aiuto. Sul posto il 118, intervenuto immediatamente con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, che ha trasportato il paziente in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.