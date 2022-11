«Mammoli lascia Giunta, attendiamo il nuovo nome per l’assessorato sinora silente» - Password Magazine

JESI – «Giungano a Conchita Mammoli i migliori auguri di pronta guarigione da parte dei Consiglieri Comunali e dell’Associazione Jesiamo.

Attendiamo quindi la decisione del Sindaco Fiordelmondo sul nuovo nome in uno degli assessorati di punta della nuova Giunta comunale, il cui operato è risultato sinora silente ed adombrato da forti pressioni atte più a limitare che a migliorare gli istituti di partecipazione già attivi. Vedremo se sarà ancora assicurato il posto ad un esponente della lista Repubblicani Europei in base – esperienza civica esclusa – alla più ordinaria prassi partitica di spartizione delle poltrone senza badare ai veri interessi dei cittadini o se tale impostazione sarà sovvertita affidando il ruolo a persona di competenza magari esterna alle liste che hanno appoggiato la coalizione del Sindaco e nel vero interesse della città. A Jesi in Comune la decisione». La nota stampa diffusa dal gruppo consiliare Jesiamo, all’opposizione, dopo la notizia dell’uscita dell’assessore Mammoli dalla Giunta Fiordelmondo.