Mascherine all'aperto, niente più obbligo da oggi: ecco cosa cambia | Password Magazine

Da oggi venerdì 11 febbraio non c’è più l’obbligo di mascherina all’aperto a meno che non ci sia un assembramento di persone. A decretare il graduale ritorno alla normalità l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’ordinanza stabilisce che da Venerdì 11 Febbraio a Giovedì 31 Marzo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) esclusivamente nei luoghi pubblici al chiuso.

Le mascherine restano dunque in tasca «fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida». Fa eccezione la Campania, dove l’obbligo delle mascherine all’aperto permane per tutto il mese di febbraio.

Fino al 31 marzo 2022 resta l’obbligo di indossare le mascherine anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e le Ffp2 sui mezzi pubblici.