Minaccia la madre e il fratello dopo una lite, denunciato - Password Magazine

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16, le Volanti sono intervenute all’interno di una abitazione sita a Torrette, nei pressi di via Flaminia, dove era stata segnalata una lite in famiglia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato ad attenderli fuori dall’appartamento una donna nigeriana di 60 anni, incensurata ed in regola sul territorio nazionale, che, spaventata, ha riferito che fino a pochi istanti prima aveva avuto una violenta lite con il figlio, il quale aveva minacciato ripetutamente lei e il fratello.

Quest’ultimo, per lo spavento, si era chiuso in una delle stanze.

Mentre gli Agenti parlavano con la donna per tranquillizzarla, dall’appartamento è uscito l’uomo segnalato che, in evidente stato di agitazione e con indosso solamente gli slip, ha iniziato ad inveire contro la donna, minacciandola ripetutamente.

Gli operatori hanno provveduto a riportare la situazione alla calma, accertando che nessuna delle persone presenti – compreso l’altro fratello che nel frattempo era uscito dalla stanza – presentasse segni di percosse o lesioni.

Poiché l’uomo continuava ad agitarsi a causa del suo stato di alterazione, è venuto accompagnato presso gli uffici della Questura dove è stato compiutamente identificato come un soggetto nigeriano di 40 anni, regolare sul territorio, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Anche all’interno degli uffici il predetto continuava a minacciare la madre ed il fratello, in quanto, a suo dire, avrebbe subito anni di vessazioni da parte della donna, essendo egli l’unica fonte di sostentamento della propria famiglia.

Per quanto accertato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce.

Inoltre, sulla base della sua condotta e dei suoi precedenti di polizia è stato considerato come soggetto socialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, veniva colpito anche dal provvedimento dell’Avviso Orale da parte del Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, a seguito dell’istruttoria prontamente effettuata dalla Divisione Anticrimine. Con tale provvedimento è stato intimato al soggetto di modificare repentinamente la propria condotta di vita, esponendosi, in caso contrario, all’applicazione di misure più gravi ed afflittive.