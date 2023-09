Moie, festa di Maria Madre della Misericordia - Password Magazine

MOIE – L’ 8 settembre si festeggia la Patrona della cittadina molto venerata dalla comunità moiarola

Sono iniziate domenica 27 agosto le celebrazioni per la festa patronale con la giornata dei malati.

La patrona della cittadina di Moie, Maria Madre della Misericordia, si festeggia l’8 di settembre ed è molto venerata dalla comunità moiarola. Venerdì 1 settembre nella sala capitolare dell’Abbazia è stata inaugurata la mostra di pittura “Oltre il corpo, oltre il tempo” di Emanuele Sassaroli che si protrarrà fino al 10 settembre, con orari dalle 17 alle 20.

Lunedì 4 settembre in chiesa Santa Maria si è svolta l’interessante presentazione della pubblicazione su Don Egidio Lorenzetti e il restauro dell’Abbazia di Santa Maria delle Moje.

Il 5 settembre è stata promossa l’ormai tradizionale fiaccolata delle associazioni, con partenza dalle 21 da piazza Don Minzoni, dove le numerose associazioni moiarole con i loro segni distintivi hanno pregato fino alla chiesa di Santa Maria. Mercoledì 6 settembre alle ore 21,15 presso i locali della chiesa Cristo Redentore si è tenuto l’incontro sulla Giornata mondiale della Gioventù, dove le Scolte del fuoco degli Scout del gruppo “Matteo Mazzanti” hanno raccontato la loro bellissima esperienza in Portogallo con video ed immagini. La benedizione dei bambini e delle bambine con le loro famiglie ci sarà giovedì 7 settembre alle 16.30 in chiesa Santa Maria, di seguito ci sarà quella degli automobilisti alle 19 davanti alla chiesa Cristo Redentore.

Venerdì 8 settembre, giorno della festa, alle ore 8:30 ci sarà la prima Santa Messa, mentre la funzione religiosa delle ore 10:00 sarà celebrata dal vescovo diocesano Mons. Gerardo Rocconi. Sempre a Santa Maria, ci sarà una celebrazione anche alle ore 11:00.

Alle ore 17 ci sarà la processione per le vie cittadine, come di consueto si partirà da: Piazza Santa Maria, via Ceccacci, via Petrarca, via Ariosto, via Monte Adamo, via Manzoni, via Cavour, piazza del Mercato, via Ceccacci e di nuovo in Piazza Santa Maria. Saranno presenti i Confratelli del Santissimo Sacramento di Moie unitamente alle confraternite della Vallesina. Alle ore 18:30 in Piazza Santa Maria sarà celebrata la Santa Messa, a seguire alle 19,15 ci sarà l’atteso concerto della Banda musicale L’esina. La novità di quest’anno promossa dalla Parrocchia Santa Maria delle Moje sarà una cena a buffet alle 20:30 nel giardino dell’Abbazia preparata in collaborazione con i vari gruppi parrocchiali, come momento di condivisione comunitaria. Alle 21:30 in Piazza Kennedy è prevista la commedia musicale dal titolo “Gaetano Santangelo burattinaio”.

Infine sabato 9 settembre alle ore 21:00 in chiesa Santa Maria ci sarà un interessante incontro con la teologa Simona Segoloni dal titolo “Gesù maschile singolare”.