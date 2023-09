Torna la tradizionale “Fiera di Moie” - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Ultime date in calendario per la ricca rassegna “(E)Venti d’estate”, organizzata dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, che sta regalando tante occasioni di socialità, intrattenimento, cultura, musica, emozioni e divertimento.

Questa settimana si concluderà con uno degli eventi più longevi della cittadina di Moie: la fiera del 9 settembre, in programma nel giorno successivo alla festa del patrono, santa Maria, che si celebra l’8 settembre. Un appuntamento, quello di sabato prossimo, che richiama pubblico dall’intera Vallesina.

Dalle ore 8 fino alle 20, saranno 140 le bancarelle disposte lungo via Cavour, via Trieste, fino all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, e via Manzoni, nel tratto da via Cavour fino all’incrocio con via Petrarca. Molto ampia la gamma dei generi in vendita, con un’area che sarà riservata ad artigiani e produttori, locali e non.

Quella della fiera di Moie è una tradizione antichissima che risale al 1588 quando il Papa marchigiano Sisto V, in data 13 luglio concesse la fiera in cambio di 5000 ducati d’oro da versare alla Camera Apostolica. In cambio di questa consistente cifra la fiera si sarebbe potuta svolgere – nel “Piano Santa Maria delle Moglie” – il 9 settembre e nei tre giorni successivi, libera ed esente da tasse. Anche nell’Ottocento la fiera aveva mantenuto la sua importanza economica e sociale, infatti era presieduta dal Governatore distrettuale e vedeva la presenza dell’intera locale Magistratura. I dati che maggiormente stupiscono riguardano il numero dei visitatori, stimati, in alcuni documenti, fino a diciassettemila. Dal 1834 la fiera si ridusse al solo giorno del 9 settembre.

Questa settimana si conclude la Festa della Pallavolo, organizzata dall’Associazione sportiva “Clementina volley 2020” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Domani (mercoledì 6 settembre) torna l’ormai tradizionale cena a base di stoccafisso, dalla rinomata ricetta della famiglia Peverieri di Ancona. Per essere sicuri di poterlo gustare occorre prenotare, visto che ogni anno la cena fa registrare il tutto esaurito. Si cambia menu giovedì 7 settembre, con la “Cena spagnola”, sempre su prenotazione, cui seguirà una serata danzante con musica latino-americana dal titolo “Terapia latina”.

Venerdì 8 settembre, alle ore 22, è previsto lo spettacolo dal titolo “Gaetano Santangelo burattinaio”: un omaggio a Gigi Proietti della compagnia teatrale “La Callarola”. Durante la serata, verrà consegnato un riconoscimento alle atlete dell’associazione LG2 twirling, vincitrici delle competizioni internazionali e nazionali tenutesi quest’estate.

Sabato 9 settembre, nel giorno della fiera mercato annuale, ci saranno stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena, dove a farla da padrone sarà il gran fritto misto all’italiana.

Sempre sabato, il finale della manifestazione sarà affidato, alle ore 21,30, al cantautore Comete.

La rassegna “(E)Venti d’estate” riserva ancora altri appuntamenti sino alla fine del mese: incontri in biblioteca, mostre e gli “Spontini days” di fine settembre, all’interno del cartellone del Pergolesi Spontini Festival “Salti di gioia”, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini.