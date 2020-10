Monsub presenta i sui corsi: "Conoscere se stessi vivendo nuove avventure" | Password Magazine

JESI – La filosofia di Monsub, il club jesino che da diversi anni porta tantissime persone a scoprire le diverse discipline legate al mondo dell’acqua, è molto semplice: imparare a conoscere se stessi grazie a delle avventure che mai avreste potuto immaginare di vivere. Per scoprire queste esperienze però, prima bisogna sapere come approcciarsi e per questo oggi, venerdì 9 ottobre alle 21:30, presso Palazzo dei Convegni (Corso Matteotti) a Jesi si svolgerà la serata di presentazione corsi e attività che prenderanno il via nelle prossime settimane.

I corsi solitamente organizzati da Monsub, aperti a persone di ogni età, riguardano: apnea, immersione subacquea, immersione per disabili, pesca in apnea, acquaticità (paura dell’acqua), rugby subacqueo e nuoto sincronizzato. Quando e come sarà possibile realizzare il tutto in tempi di emergenza sanitaria lo scopriremo questa sera.