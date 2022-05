Notte Rosa, Francesco Simoncini ospite a Cantando | Password Magazine

JESI – Si è esibito ieri a Cantando anche Francesco Simoncini, il 16enne di Serra San Quirico che la scorsa estate ha prima trionfato al Cantagiro Marche 2021, vincendo a Calderola con il brano Adagio, per poi conquistare un secondo posto sul podio della Finale nazionale a Tivoli.

L’evento, organizzato in piazza Pergolesi dalla scuola musicale G.B. Pergolesi per la Notte Rosa, ha infatti avuto come ospiti della serata i vincitori delle ultime due edizioni delle finali regionali del Cantagiro in una serata condotta da Marco Zingaretti.

Francesco si è esibito prima con Grazia Infinita, singolo di debutto contenuto nella Compilation Cantagiro 2022 presentata a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone.

Poi ha duettato insieme a Sofia Lou, vincitrice del Cantagiro Marche 2020, in Vivo per Lei.

Questa è solo il primo di una serie di eventi che vedranno, entro giugno, il giovane Francesco esibirsi sul territorio. Nel frattempo, è anche atteso entro l’estate l’uscita del suo nuovo singolo.