Pattinaggio, la campionessa Lollobrigida in visita a Jesi e Senigallia | Password Magazine

JESI – Il 25 e 26 giugno sarà per la prima volta a Jesi, città europea dello sport, la campionessa di pattinaggio corsa Francesca Lollobrigida.

Nel ruolo di atleta ambasciatrice delle Vesmaco Tracks visiterà lo stabilimento di Monsano dove viene prodotto il ciclo sistema durflex®101 sp roller professional: il rivestimento sintetico con cui, da oltre 15 anni, vengono realizzate le più più importanti piste di pattinaggio del mondo, presenti ormai in Europa, USA, America Latina ed Asia.

Ad accoglierla, insieme al suo Team tutto in rosa, Claudia Cacciani, brillante imprenditrice che, sulle orme del padre – fondatore di Vesmaco – Romano Maria Cacciani, geniale e instancabile innovatore scomparso nel 2017, prosegue un percorso costellato di successi nazionali e internazionali iniziato nel 1966.

Già azienda leader nella produzione di pavimentazioni sportive e civili, nel 2004, in occasione dei mondiali di pattinaggio de L’Aquila, Vesmaco inaugura la pista professionale che rivoluzionerà il concetto di superficie sportiva per il pattinaggio corsa e artistico ridefinendo i tempi record degli atleti. Un evento che, da lì a pochi anni, connoterà la Vesmaco track come la pista più veloce del mondo.

La mattina del 26 giugno la Lollobrigida si sposterà a Senigallia per una tappa di allenamento presso la Vesmaco Track della città, sede della prestigiosa scuola guidata dal campione del mondo Mauro Guenci, la ASD Team Roller.

Con l’occasione l’Assessore Monachesi porterà i saluti del Sindaco Mangialardi e di tutta l’Amministrazione Comunale.

Nel pomeriggio tornerà invece a Jesi, presso il Pattinodromo di Via del Burrone, dove riceverà il saluto dell’assessore allo sport Ugo Coltorti e incontrerà gli atleti dello Skating Club Jesi, accolta dal Presidente Dino Spaccia. A fare gli onori di casa anche Marisa Canafoglia, personaggio di spicco del pattinaggio jesino e mondiale (30 volte campionessa Italiana assoluta, 20 volte campionessa europea, 12 volte campionessa mondiale, 1 volte campionessa ai World Games, nelle varie distanze).

Vesmaco ha voluto fortemente prevedere dei momenti in cui poter permettere ai giovani talenti locali di conoscere una campionessa come Francesca che, nel suo ricco palmares, conta ben 69 titoli conquistati, di cui 51 italiani su rotelle e 18 sempre nazionali su ghiaccio: un vero e proprio esempio da seguire per coloro che si approcciano al mondo dello spot su rotelle.

L’atleta è anche detentrice di ben 3 record. Agli Europei 2020 di ghiaccio ha conquistato l’argento nella mass start di Heerenveen (Olanda). Si tratta della quarta medaglia europea, conquistata nella stessa prova in cui due anni fa vinse l’oro. Nei 3000 metri ha inoltre conquistato il bronzo europeo.

Un grande benvenuto quindi a Francesca Lollobrigida, orgoglio dello sport nazionale e ambasciatrice di un’eccellenza, la Vesmaco Track, che partecipa a rendere grande l’Italia nel mondo.