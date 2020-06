Oltre 2 etti di droga negli slip, giovane arrestato | Password Magazine

ANCONA – Si è conclusa ieri l’attività investigativa della Squadra di Ancona che ha portato all’arresto di un ventenne trovato in possesso di 2 panetti di hashish destinati agli ambienti della movida anconetana.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, sono partiti dalle immagini video che, nei giorni scorsi, ritraevano un giovane mentre cedeva qualcosa attraverso un finestrino di un’autovettura che si era fermata nei pressi di un locale del centro cittadino.

L’autovettura in transito, durante una serata di movida, veniva vista fermarsi in corrispondenza di un locale e, subito dopo, il giovane si avvicinava al finestrino e consegnava qualcosa al passeggero.

La successiva attività investigativa implementata dalle informazioni attinte dal territorio per dalla Squadra Volante della Questura di Ancona, ha permesso di individuare l’autore della cessione che, lunedì pomeriggio, dopo una serie di serrati servizi di pedinamento e di appostamento, è stato fermato insieme al fratello poco più grande, a bordo di un’autovettura.

L’immediata perquisizione personale operata sul posto dai poliziotti della Squadra Mobile, ha permesso così di rinvenire due panetti di hashish nascosti negli slip del giovane ventenne.

In tutto 2 etti e 10 grammi di droga destinati al circuito della movida anconetana.

Visti gli inequivocabili riscontri probatori, il ragazzo è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ancona, collocato alla detenzione domiciliare in attesa della convalida.

Ieri, all’esito della convalida dell’arresto, nei confronti del giovane è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari con fissazione della prossima udienza prevista per 16 settembre 2020.