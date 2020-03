“Per favore non andare a dormire senza mangiare” messaggio da Selena e da un ristoratore jesino

JESI – I ristoranti sono tutti chiusi da settimane, alcuni proseguono con attività di asporto, utile per chi non puoi spostarsi troppo per fare la spesa, altri nemmeno quella. Da ieri un noto locale del centro storico, RossoIntenso, tramite il profilo facebook del suo titolare, Luca Civerchia, ha lanciato un messaggio di solidarietà, un messaggio che in diversi stanno ricondividendo. Queste le parole:

“Se non hai un lavoro e non ricevi aiuto da nessuno e hai finito la scorta di cibo,PER FAVORE NON ANDARE A DORMIRE SENZA MANGIARE.

Scrivimi in privato senza vergognarti che, poco o tanto che io possa avere a casa mia, ho piacere a condividerlo con te.

Da piccolo mi é stato insegnato che dove riesce a mangiare uno, possono mangiare anche due persone“.

Parole di grande impatto emotivo, parole e azioni che descrivono perfettamente quel senso di unita da molti raccontato e sperato, quella solidarietà tipica italiana o, in questo caso, tipica jesina. Insieme a lui anche Selena Abatelli, fondatrice del Dream Day e più volte coinvolta in azioni di solidarietà. Stesso messaggio, stessa apertura ad aiutare.