Rotary Jesi: presentazione online del libro su Luigi Bacci | Password Magazine

JESI – “Un banchiere innovatore. Ritratto di Luigi Bacci nella società marchigiana della seconda metà del Novecento”. Il volume, promosso dalla neonata Associazione “Luigi Bacci”, a cento anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa di Luigi Bacci, ricostruisce la vita e la parabola professionale del banchiere, fautore della crescita e dell’affermazione della Banca Popolare di Ancona nel panorama regionale ed italiano. Edito da Il Mulino, il volume sarà presentato ai soci del Rotary Club jesino, per volontà del presidente Marco Pozzi, nel corso della conviviale, di scena sulla piattaforma Zoom, martedì 2 febbraio alle ore 21.

Luigi Bacci, personalità di spicco del mondo del credito e dell’imprenditoria marchigiane, negli anni del cosiddetto miracolo italiano, è stato non solo l’artefice della trasformazione di un piccolo istituto di credito, l’ex Banca popolare di credito cooperativo di Jesi, in una grande realtà dalle notevoli dimensioni, con diramazioni in molte regioni d’Italia, ma anche uno dei propulsori dello sviluppo economico della nostra regione. Capace di scoprire e veicolare l’affermazione di tanti imprenditori, alcuni dei quali tra i più rilevanti anche nel panorama produttivo attuale, Bacci è stato un interprete di spicco del cosiddetto modello marchigiano.

Ma Luigi Bacci è stato anche uno dei soci fondatori del Rotary Club di Jesi, all’atto della sua nascita, espressione, nella sua attività lavorativa, di quello spirito di servizio che sta alla base ed è uno dei valori fondanti del Rotary.

Per questi motivi, nonché per l’esemplarità della sua esperienza umana e professionale, Il Rotary Club di Jesi ha deciso di aprire la conviviale alla partecipazione di tutti coloro che fossero interessati a prendervi parte, con una diretta streaming sulla pagina Facebook del Club.

Oltre agli autori del volume, il professor Augusto Ciuffetti, saggista e docente di Storia Economica presso l’Università Politecnica delle Marche ed il dottor Marco Torcoletti, giornalista e autori di vari saggi di storia marchigiana, interverrà in rappresentanza dell’Associazione “Luigi Bacci”, uno dei figli del noto banchiere, nonché sindaco della città di Jesi Massimo Bacci.

Moderatore, il giornalista Giovanni Filosa. Alla regia dell’evento online, Matteo Baleani, esperto di marketing e membro della commissione pubbliche relazioni del Rotary.