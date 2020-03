Sabato Sera in diretta con Password Magazine

PASSWORD MAGAZINE – Stiamo vivendo un periodo storico sicuramente importante a causa del coronavirus. I decreti utili ad evitare il diffondersi del contagio hanno giustamente limitato le nostre possibilità di uscire al grido di #IoRestoaCasa.

Adattandosi al periodo e cercando, come da nostra tradizione, di esplorare tutte le possibilità che i mezzi di comunicazione consentono, Password Magazine ha deciso di passare il sabato sera insieme a voi tramite lo strumento social delle dirette. Individuando in diversi lettori e collaboratori possibili ospiti della serata che si alterneranno dalle loro case, quello che più si adatta alla situazione sono le dirette sulle storie instagram.

Già sperimentate con successo durante alcuni eventi e ieri sera per quattro chiacchiere con i lettori, torniamo questa sera, dalle 21:30 con la diretta Sabato Sera con Password Magazine

Questo il link per il nostro profilo: PASSWORD MAGAZINE

Sempre connessa come conduttrice dell’appuntamento, la giornalista e direttore responsabile di Password Magazine, Chiara Cascio. Con lei diversi ospiti confermati legati alla nostra testata.

La conduttrice, giornalista e autrice del libro “Protagoniste” Catiuscia Ceccarelli. L’autore di diversi libri sulla storia di Jesi e della Vallesina, ideatore del social documentario Res Pubblica, il giornalista Marco Torcoletti. Il consulente marketing, regista di Res Publica e consigliere comunale di Jesi, Matteo Baleani.

Oltre a loro, altri si aggiungeranno in video o nella chat e invitiamo tutti voi a partecipare numerosi con opinioni e domande.