Si scaldano i motori per il 6° Raduno Alfa Romeo nella Vallesina | Password Magazine

JESI – Sabato 19 e domenica 20 settembre appuntamento con il 6° Raduno Alfa Romeo nella Vallesina organizzato dal Club Alfa Il Quadrifoglio.

Come gli anni precedenti, equipaggi della zona e da fuori regione, a bordo delle loro Alfa Romeo storiche e moderne visiteranno luoghi del territorio e viaggeranno nelle nostre suggestive a panoramiche strade.

L’evento inizierà il sabato accogliendo i partecipanti in piazza della Repubblica a Jesi per poi accompagnarli in visita nel caratteristico centro storico, dove faranno tappa al museo Federico II Stupor Mundi.

Potranno poi accreditarsi presso l’Hotel Pineta di Monsano, per prepararsi alla cena nell’adiacente Paradise.

La domenica gli equipaggi si raduneranno a Monte San Vito, in piazza della Repubblica, dove potranno ammirare le splendide vetture parcheggiate ed il centro storico.

Si partirà per il giro in auto presso le colline della Vallesina e della Valmisa, costeggiando il lungomare di Senigallia fino ad arrivare al ristorante Club Nautico e parcheggiare nell’esclusiva location del porto turistico. «Tutto l’evento – precisa il presidente Matteo Giuliani – sarà organizzato tenendo conto delle normative attuali anti-covid».