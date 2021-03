Comitato referendum fontana: «Ricorso al tar depositato» | Password Magazine

JESI – Lascito Morosetti, depositato al Tar il ricorso presentato dal Comitato cittadino contro lo spostamento.

«Ieri martedì 9 marzo 2021, abbiamo depositato il ricorso al Tar sulla decisione dei Garanti di non accettare il referendum in merito allo spostamento della fontana – si legge in una nota -. La nostra raccolta fondi per pagare le spese legali va avanti. È possibile donare attraverso la rete su Produzioni dal basso, dove sono indicati con precisione tutte le motivazioni del comitato, o sul salvadanaio creato sul nostro conto PayPal.

Le offerte libere saranno raccolte anche presso i banchetti che #piazzalibera spera di poter riprendere ad organizzare quanto prima». Finora sono stati raccolti € 1250 circa.

Intanto prosegue la raccolta firme: «Ogni singolo cittadino può scaricare il modulo da questo link, farlo firmare da amici e parenti, per poi contattare uno dei componenti del comitato o la pagina FB @piazzaliberajesi».