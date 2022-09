Spaventoso incidente moto contro auto, giovane grave a Torrette - Password Magazine

JESI – Incidente con un ferito grave nel primo pomeriggio di oggi in via Roma, sulla sp76, al confine jesino con la frazione Scorcelletti di Maiolati. Per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti in uno scontro un’auto e una moto Suzuki, su cui viaggiava un ragazzo di 22 anni, residente a Serra de’ Conti. Nell’impatto, il giovane motociclista è stato sbalzato via, cadendo bruscamente sull’asfalto. Sono gravi le sue condizioni: soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sul posto carabinieri e Polizia stradale per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico.