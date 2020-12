Vertenza Hotel Federico II Jesi: presidio lavoratori il 28 dicembre | Password Magazine

JESI – Un presidio dei lavoratori, dalle 10 alle 12, davanti alla sede della Regione Marche in via Gentile da Fabriano, in programma lunedì 28 dicembre. E’ quanto stabilito oggi dall’assemblea dei dipendenti dell’hotel Federico II di Jesi, dopo la decisione della proprietà di mettere in liquidazione la struttura

«Chiediamo alla Regione di istituire un tavolo di crisi per la gestione della vertenza – fa sapere Carlo Cotichelli, segretario provinciale Filcams Cgil Ancona – così da garantire la continuità occupazionale e richiamare le responsabilità della proprietà».

Oggi, all’assemblea, erano presenti circa 35 lavoratori sui 50 occupati, tutti delusi dall’atteggiamento della proprietà che, fino all’ultimo, ha negato l’evidenza.

«Si tratta di figure professionali per lo più altamente qualificate – rilancia Cotichelli – e questo dovrebbe rappresentare un elemento in più per la garanzia di posti di lavoro».