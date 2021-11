«Su Pronto soccorso, lavoro di squadra per risolvere i problemi» | Password Magazine

JESI – «Sul fronte della sanità abbiamo da sempre stretti rapporti con la Regione Marche, consapevoli che il dialogo tra le istituzioni sia estremamente importante per dare risposte alle attese e ai bisogni dei cittadini. Del resto essere presenti nel territorio, ascoltare gli operatori sanitari e gli stessi fruitori dei servizi sanitari, ci aiuta a ricevere i giusti stimoli per un confronto costante e propositivo». L’assessore alla Sanità del Comune di Jesi Marialuisa Quaglieri interviene nel dibattito dopo le polemiche sollevate da Pasquale Liguori, coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato: al centro il problema della carenza del personale medico e il rischio per il Pronto soccorso di dover bloccare gli accessi.

«Il percorso finora svolto ci ha permesso nel tempo di ottenere risultati significativi, anche quando siamo stati di fronte a gravi difficoltà come quelle legate alla fase più acuta della pandemia – spiega Quaglieri -. Questa linea di azione ci consente oggi di salutare con soddisfazione l’imminente interlocuzione tra Regione, Asur e operatori sanitari del Carlo Urbani per individuare le migliori risposte da dare alle questioni oggi aperte, con particolare riferimento al pronto soccorso. È un incontro che abbiamo voluto agevolare e rispetto al quale attendiamo con fiducia il riscontro. Perché siamo convinti che non esista altra via che quella di lavorare di squadra, restare uniti nell’interesse della salute e della sanità pubblica sfuggendo qualsiasi tentazione di protagonismo di cui nessuno ne avverte il bisogno».