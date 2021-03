Jesi, rintracciato e catturato 56enne per reati di droga e maltrattamenti in famiglia | Password Magazine

JESI – Rintracciato e catturato un 56enne tunisino accusato di vari reati, tra cui spaccio e maltrattamenti in famiglia. L’operazione del Commissariato PS di Jesi, con a capo il dirigente Mario Sica, si inserisce nel quadro delle attività istituzionali finalizzate al controllo del territorio. I poliziotti sono riusciti a scovare l’uomo, disoccupato e da diversi anni residente a Jesi, su cui prendeva l’ordine di esecuzione per la carcerazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Il 56enne è stato quindi associato alla Casa circondariale di Monteacuto in espiazione della pena: attese le procedure vigenti in materia di immigrazione, la sua posizione sarà inoltre valutata per un eventuale provvedimento di espulsione o ridimensionamento del titolo di soggiorno.