Jesi, anziana investita da un'auto: trasportata in ospedale | Password Magazine

JESI – Investimento di pedone nel tardo pomeriggio di oggi in zona via Fausto Coppi. Erano passate le 18.30 quando per cause in corso di accertamento una donna di 78 anni è stata investita da un veicolo in prossimità delle strisce pedonali.

Sul posto, è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. L’anziana lamentava infatti un dolore alla gamba e pertanto è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità.

Per i rilievi dell’incidente e la ricostruzione della dinamica la Polizia locale di Jesi.