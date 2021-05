Trofeo "Città di Moie" al lago, premiati i vincitori | Password Magazine

MOIE – Domenica si è svolta presso il Lago di Pesca sportiva di Moie, la seconda edizione del Trofeo “Città di Moie”. Alla manifestazione hanno aderito una cinquantina di pescatori provenienti sia dalle Marche che dalla vicina Umbria. Questo Trofeo è stato organizzato dall’associazione A.S.D. Pescatori Moie presieduta da Giuseppe Ubertini , in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la F.I.P.S.A.S. Marche. Sono state catturate 4.904 trote pari al 104%, fa sapere l’attivo presidente dell’associazione moiarola. Il Trofeo “Città di Moie” in questa seconda edizione è andato al bravo Campanelli Samuele con 144 catture, secondo in graduatoria è giunto Ceci Luca con 143 catture, mentre il terzo in graduatoria è stato Camponi Emanuele con 131 catture.

Nel pomeriggio il lago è stato riservato oltre che agli appassionati del territorio, anche ai numerosi giovani che hanno aderito al 9° corso di Pesca alla trota e Pesca giovani. Questo corso ha riscosso notevole successo, visto anche i numerosi partecipanti che si sono iscritti nella seconda giornata di sabato 15 maggio. Hanno partecipato alla pesca pomeridiana con rinnovato entusiasmo anche i ragazzi della Cooperativa sociale Iperico di Monte Roberto.