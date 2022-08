Confini di Tela alle finali nazionali di Sanremo Rock in rappresentanza delle Marche - Password Magazine

JESI – Fra i gruppi in gara alle finali nazionali di Sanremo Rock ci saranno anche gli jesini Confini di Tela. La rock band di Marco Fersini (voce e chitarra), Matteo Tarabelli (chitarra e cori), Sergio Fabrizi (basso) e Alessandro Violini (batteria) è attesa nella Città dei Fiori a inizio settembre, al Teatro del Casinò, per giocarsi la vittoria finale dell’importante contest nazionale (www.sanremorock.it), sfidando le band marchigiane che hanno vinto la selezione di Sirolo dello scorso 22 agosto e quelle provenienti dalle altre regioni.

I Confini di Tela porteranno il brano “Crisalidi”, un pezzo – nato prima del Covid e completato durante il lockdown – che è quasi un appello a non posticipare mai sorrisi e abbracci. La canzone è contenuta nell’album d’esordio “Maledetti Propositi”, uscito il 18 settembre 2021 e accolto con buone recensioni dalle testate specializzate.

«Siamo molto legati a questo pezzo, per ciascuno di noi rappresenta un fotogramma della vita da custodire e preservare – le parole dei Confini di Tela -. E’ un onore poterlo eseguire di fronte a una giuria qualificata e condividerlo. Non vediamo l’ora. Viva la musica».

Poi il ringraziamento speciale a Nove Eventi, Astralmusic, Universal Eventi, Isolani Spettacoli, Tony Pisante e il comune di Sirolo per l’ottima riuscita della serata del 22 agosto.

CRISALIDI (testo e link)

LINK YOUTUBE

Inflessibili come semafori, a digiuno per vivere immobili. Chirurgici come dei bisturi per la liposuzione di metodi. Protetti dai nostri abitacoli con nastri che asciugano incubi. Prima di muoversi placidi come cancelli automatici.

Strade che sciolgono. Vuoti che nutrono. Attimi che pulsano. Strade che nutrono.

Fuori dal mare, posso sbagliare. Spiegami il mare, il fondo ed il sale

Sogni che rincorrono giorni che risuonano. Vuoti che colmano. Strade che nutrono.

Fuori dal mare, posso sbagliare. Spiegami il mare, il fondo ed il sale.

Frenetici come pneumatici aggrappati ad asfalti di remore. Protetti dai nostri abitacoli con occhi incastrati sui cordoli. Raccontami ancora le favole che usiamo noi grandi per scrivere, raschiando le plastiche al senno e le rughe dai nostri pneumatici.

Fuori dal mare, posso sbagliare. Spiegami il mare, il fondo ed il sale.

BIOGRAFIA

I Confini di Tela nascono nel 2018 e propongono un rock in lingua italiana che acquisisce svariate sfumature senza sottostare a regole e correnti (da qui il nome). Le canzoni trattano tematiche di attualità, restando sempre ancorate al contesto nel quale vengono composte e arrangiate. Raccontano esitazioni, paure e desideri di una generazione figlia del benessere e della sua crisi, delle ampie prospettive di carriera e del precariato a tempo indeterminato. Brani che fotografano la quotidianità di Matteo Tarabelli (chitarra), Sergio Fabrizi (basso), Alessandro Violini (batteria) e Marco Fersini (voce-chitarra). E la loro esigenza, imprescindibile e incessante, di continuare a sognare. Il 18 settembre 2021 è uscito l’album d’esordio, autoprodotto, “Maledetti Propositi”.

CONTATTI

FACEBOOK | https://www.facebook.com/ConfinidiTela/

INSTAGRAM | https://www.instagram.com/confiniditela/

EMAIL | confiniditela@gmail.com