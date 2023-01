Castelbellino, piccola rassegna cinematografica: il Cinema per Ragazze e Ragazzi - Password Magazine

CASTELBELLINO – In partenza a Castelbellino Stazione, presso la Sala Margherita Hack del Centro Culturale Polivalente, la Rassegna cinematografica dedicata a ragazze e ragazzi.

Un’iniziativa pensata dal Comune di Castelbellino per offrire un’opportunità di svago costruttivo e formativo ai più giovani.

Quattro serate, tutte di sabato, da febbraio ad aprile, con ingresso gratuito, che prevedono la proiezione di film selezionati per affrontare tematiche diverse, tra storia, videogiochi, diversità e accettazione di sé.

«Abbiamo scelto 4 film con diverse tematiche, in modo da poter toccare vari interessi e problematiche diverse, che possano interessare ragazze e ragazzi indicativamente tra gli 11 e i 19 anni. La rassegna è pensata per quella fascia d’età che il sabato sera fatica a trovare un’attività di svago condivisibile con i coetanei. Per loro abbiamo scelto di organizzare le proiezioni gratuite nel fine settimana- spiega l’Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili Veronica Sassaroli – La rassegna, pur essendo stata ideata per un pubblico giovane, è naturalmente aperta a tutte e tutti».