Uisp, ricco fine settimana di appuntamenti: Primo Maggio con Bicincittà | Password Magazine

JESI – Un ricco fine settimana di appuntamenti per tornare finalmente a stare insieme, che culminerà domenica Primo Maggio nell’atteso ripresentarsi per le strade di Jesi della festa di Bicincittà. Una festa colorata di rosa, dato che in questo 2022 il suono dei pedali è particolarmente dolce per la città, che aspetta per il prossimo 17 maggio l’arrivo della tappa del Giro d’Italia Pescara- Jesi, 37 anni dopo l’ultima volta.

Ed è proprio nell’ambito delle iniziative organizzate per accompagnare l’attesa del Giro che si colloca il programma di eventi messo in campo per il week-end dal 29 aprile al Primo Maggio dal Comitato Territoriale UISP di Jesi, in collaborazione con CNA di Jesi, Ente Palio San Floriano, Lions Club Jesi, Consulta per le pari opportunità, ASD Il pedale chiaravallese, Fondazione Michele Scarponi.

Dalla formazione all’inclusione, dalla rievocazione storica al pic-nic in famiglia, tante le sfumature e i temi.

Dopo l’evento di venerdì 29 aprile alle 19 nella Sala Maggiore della Biblioteca Planettiana con la riflessione su “Sport & Work, il potere dello Sport” voluto da CNA, oggi sabato 30 aprile al Polisportivo Cardinaletti (ore15) la Uisp di Jesi, in collaborazione con il Lions e dopo la felice esperienza condotta la scorsa estate (e in corso di ripresa) con “Balneabile”, torna a ospitare il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, che con il suo progetto “Spazio al Gesto” promuove l’introduzione all’attività sportiva dei giovanissimi con disabilità sensoriale visiva.

Nel pomeriggio, dalle 16, il Comitato Territoriale UISP di Jesi ritrova con soddisfazione dopo alcuni anni il rapporto con una realtà del tessuto sociale e culturale cittadino come l’ Ente Palio San Floriano: sarà la sezione equestre diretta da Massimo Montalbini a curare, nell’area verde di Porta Valle, la gara d’equitazione che, inserita nel programma 2022 del Palio, concorrerà a determinare il vincitore della competizione fra quartieri storia.

Alle 18,30 del 30 aprile, nel cortile del Museo Stupor Mundi, in piazza Federico II, l’incontro “Nessuno escluso”, che vedrà la giornalista Marta Vescovi dialogare con Daniele Cassioli e Luca Allegrini nell’ambito dei talk voluti dalla Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità del Comune di Jesi per prepararsi ad accogliere la tappa del Giro d’Italia.

Domenica Primo Maggio, alle 9,30 dal PalaTriccoli, la partenza del festoso serpentone di biciclette per Bicincittà: sulle maglie, rosa in onore del Giro, la frase “Dalla corsa, all’uomo che corre” in ricordo dello storico presidente nazionale Uisp Gianmario Missaglia nel ventennale della scomparsa. Nell’area del palas saranno presenti per tutta la giornata punto ristoro e spazi verdi dove trascorrere un Primo Maggio di riposo e serena allegria in famiglia. Qui nel pomeriggio, grazie alla collaborazione di ASD Il pedale chiaravallese e Fondazione Michele Scarponi, la gara ciclistica di abilità sprint e la Scuola di Ciclismo per bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnata da animazione e momenti di formazione all’uso delle due ruote.