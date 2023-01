Vendeva prodotti alimentari scaduti, sanzionato gestore di un ortofrutta - Password Magazine

ANCONA – Venerdì scorso, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” presso il quartiere del Piano, coordinata dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa (Squadra amministrativa e di Sicurezza) e della Polizia locale, Ufficio commercio, ha effettuato un servizio congiunto interforze finalizzato al controllo amministrativo di locali ed esercizi pubblici.

Gli agenti operanti in particolare ispezionato un negozio di ortofrutta presso il quale sono state controllate sette persone tra utenti e titolari dell’esercizio. All’esito dei controlli il gestore del locale è stato contravvenzionato in quanto teneva esposti in vendita alcune confezioni di prodotti alimentari scaduti che nella circostanza sono stati sequestrati. Contestualmente, veniva elevata una sanzione amministrativa per l’occupazione abusiva di 7 metri quadri di suolo pubblico.

Negli ultimi mesi del 2022 sono stati effettuati 15 controlli congiunti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, e sono state elevate 23 contravvenzioni a titolari di esercizi pubblici che prevedono sanzioni amministrative per un importo di circa 40.000 euro.