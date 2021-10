Accoltella una donna e poi tenta di togliersi la vita: in due in ospedale | Password Magazine

MOIE – Prima accoltella lei, poi tenta di togliersi la vita con una lama al collo. Dramma questa mattina a Moie, in un appartamento abitato da una coppia di origini tunisina. Non erano ancora le 7 del mattino quando l’uomo, 45 anni, avrebbe inferto con un coltello ferite a una donna, 35enne, per poi cercare di mettere fine alla propria esistenza, infliggendosi anche lui delle lesioni al collo. Secondo prime ricostruzioni, i due sarebbero marito e moglie. Lei, pur essendo ferita, sarebbe riuscita a scappare e a rifugiarsi dalla vicina. Per fortuna, i soccorsi sono arrivati in tempo: nel campo adiacente è atterrata l’eliambulanza che ha trasportato la donna all’ospedale di Torrette, in gravi condizioni. Lui è stato trasferito in ospedale, sempre a Torrette, a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, piantonato dalle forze dell’ordine – carabinieri e polizia – che ora indagano sull’accaduto.

Al momento l’uomo è sotto interrogatorio. Lei è in condizioni gravissime.

Notizia in aggiornamento