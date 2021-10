Jesi, fa il bagno nella fontana dei leoni e pubblica il video sui social | Password Magazine

JESI – È successo a Jesi la scorsa domenica 3 ottobre alle 5 del mattino: un ragazzo, a quanto sembra minorenne, si è tuffato seminudo nella fontana dei leoni in piazza della Repubblica, ripreso con gli smartphone dei coetanei in un video che proprio in queste ore sta diventando virale su Instagram.

Un altro episodio della movida jesina molesta che tanto sta facendo discutere l’opinione pubblica, dopo l’atto vandalico all’Hemingway Cafè del giorno prima e la lettera pubblica dei residenti che ha portato la giunta Bacci alla decisione di chiudere anticipatamente i locali all’una nei weekend (fino alla prossima settimana).

La fontana dei leoni e dell’obelisco, la stessa che è stata oggetto di dibattiti legati al suo spostamento da Piazza Federico II alla piazza del teatro Pergolesi (della Repubblica), è già diventata luogo di socializzazione e raduno di giovani.

Il video in questione ritrae il ragazzo in mutande mentre scavalca la balaustra in ferro e si arrampica nella vasca piena d’acqua, incitato dai compagni, intercalando con parolacce e risatine. Il resto della scena lo ritrae mentre mostra i muscoli e si mette in posa con atteggiamenti fieri e machisti.

Il goliardico tuffo in piscina non è stato causa di danni al monumento, a differenza degli esiti degli atti vandalici di 24 ore prima all’Hemingwry. Entrambe le situazioni, per le quali sono in corso le indagini, potrebbero essere state immortalate anche dalle telecamere site in centro storico, di cui alcune proprio nella piazza della Repubblica.

Nel frattempo i gestori dei locali avanzano alla giunta comunale le loro richieste finalizzate a una movida non molesta. Proprio in questi giorni hanno proposto l’ipotesi di un daspo urbano che identifichi quanti disturbano la quiete notturna gridando, minacciando e urinando in prossimità delle abitazioni. Tra i possibili provvedimenti, ancora in fase di studio da parte della giunta, anche le ronde notturne e l’introduzione della vigilanza privata.

A cura di Angela Anconetani Lioveri