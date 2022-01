«Caterpillar, convocato tavolo al Mise. Si riaccende la speranza». | Password Magazine

JESI- «Le OO.SS. FIM FIOM UILM comunicano che, dopo 35 giorni di presidio permanente, le molteplici iniziative a sostegno della vertenza e da ultimo il blocco della superstrada SS.76 da parte dei lavoratori Caterpillar in data 13 gennaio 2022, è stato conquistato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico con la convocazione ufficiale per il 21 gennaio». Con queste parole, in una nota congiunta le organizzazioni sindacali impegnate da più di un mese in una costante battaglia per la salvaguardia dello stabilimento jesino, hanno comunicato l’importante traguardo che apre le porte ad una più approfondita trattativa. È forte il ringraziamento dei lavoratori dello stabilimento di Via Roncaglia a tutti coloro che si sono prodigati a portar loro solidarietà e collaborazione.

I sindacati comunicano inoltre che la prevista manifestazione del 19 gennaio dinanzi al MISE non avrà più luogo in quanto l’incontro con il Ministero si terrà il 21 gennaio

Nella stessa data, alle ore 16.00, al termine dell’incontro con il Ministero, si terrà un assemblea presso il presidio Caterpillar con tutti i lavoratori per condividere l’esito di questo primo incontro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Jesi Massimo Bacci che si è detto tutto sommato ottimista.

«Dopo i terribili giorni che abbiamo passato, la notizia dell’apertura del tavolo al Mise ci fa pensare che si siano aperte delle possibilità e perciò possiamo essere speranzosi e avere un minimo di ottimismo.

Ci aspettiamo tuttavia che a seguito dell’aiuto del Mise anche l’azienda si dimostri disponibile, favorendo lo svilupparsi di nuove opportunità».