Controlli in spiaggia di Polizia locale e volontari, le criticità rilevate | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Ombrelloni e sdraio troppo vicini alla battigia rischiano di ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso lungo i tratti di spiaggia libera. É una criticità frequente evidenziata dai tutor, i volontari della Società nazionale Salvamento entrati in servizio il 20 giugno per vigilare sul rispetto della normativa anti-contagio nelle spiagge libere di Palombina Vecchia, Falconara centro e Rocca Mare. Nei tre weekend che hanno visto impegnati i volontari è emersa più volte la presenza di attrezzature da spiaggia nella fascia di rispetto di cinque metri dalla battigia, un tratto che in base a un’ordinanza della Capitaneria di porto deve restare libera per consentire il passaggio di bagnanti e soprattutto di mezzi di soccorso. I tutor, riconoscibili dalla divisa e da un tesserino rilasciato dal Comune, hanno invitato i trasgressori a liberare l’area interdetta, ma in un caso è stato necessario l’intervento della polizia locale. Si sono invece risolti con un richiamo e l’invito a rispettare le regole i casi legati direttamente alla normativa contro il diffondersi del contagio. «La presenza dei volontari è stata decisa per affiancare la polizia locale nella vigilanza sul rispetto delle norme anti-Covid – spiega l’assessore Clemente Rossi, che ha seguito l’organizzazione della spiaggia per l’estate 2020 –. La decisione che abbiamo preso è quella di fare leva sul senso civico dei bagnanti. Siamo mediamente soddisfatti, anche se sono state rilevate criticità, come quelle della fascia di rispetto a ridosso della battigia, che hanno richiesto un intervento più deciso. Il Comune conta anche sugli operatori balneari, che hanno la responsabilità di far rispettare le regole nelle aree di loro competenza. Rivolgo un’esortazione a tutti i frequentatori della spiaggia affinché osservino le prescrizioni, per rendere l’estate più sicura e serena».

Per garantire il rispetto delle regole contro la diffusione del virus la spiaggia di Falconara è presidiata da un doppio controllo, che va a integrare quello svolto dalla Capitaneria di porto. Nelle aree attrezzate le pattuglie a piedi della polizia locale hanno programmato sopralluoghi nei momenti di maggiore affluenza, con una sorveglianza che riguarda i sottopassi e l’arenile, cui si aggiungono gli interventi disposti sulla base delle segnalazioni. Gli agenti di polizia locale, in queste prime settimane, hanno svolto prevalentemente un’attività di sensibilizzazione verso gli operatori e i bagnanti. Nei tratti di spiaggia libera, come già visto, sono presenti i volontari della Società nazionale Salvamento: sono in servizio nel weekend dal 20 giugno e dal 20 luglio saranno presenti tutti i giorni.